Doação de cobertores reforça Campanha do Agasalho

Data de Publicação: 27 de junho de 2011

O Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba recebeu, na sexta, 3, a doação de 190 cobertores que foram obtidos com recursos do Bazar Beneficente da ACE (Associação dos Comerciantes e Empresários de Carapicuíba), colaborando com a Campanha de Agasalho deste ano.

Para a sra. Área Rodrigues, presidenta do Fundo Social de Carapicuíba, o gesto dos comerciantes reforça o tema “Quanto mais amor, mais calor”, cuja idéia é conseguir cerca de 50 mil doações de roupas e cobertores em bom estado para aquecer os menos favorecidos.

Segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, “haverá postos de arrecadação em todas as repartições públicas do município e comércios, pois todos nós somos chamados a colaborar e doar um agasalho. Empresários e população em geral podem fazer a diferença somando os esforços”, ressaltou.