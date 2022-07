Prefeitura inaugura duas praças no próximo domingo

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 27 de junho de 2011

Respeito ao meio ambiente e acesso ao lazer também é prioridade em Carapicuíba. E é pensando nisso que a Prefeitura vai inaugurar no próximo domingo, 12, a partir das 14 horas duas novas praças com área de lazer em dois bairros: Cohab II e Vila Crett.

Na Cohab II, a praça fica na Rua Ribeirão Preto, próximo à Diretoria de Ensino. Na Vila Crett, fica na Rua Itapira, próximo ao Complexo FUCA. As duas inaugurações acontecerão simultaneamente. As inaugurações contarão com brincadeiras e pipoca para as crianças, e terão a presença de autoridades do município, como secretários municipais, vereadores e o prefeito Sergio Ribeiro.

As praças contarão com bancos e mesas, além das áreas de lazer com playground, gangorras, balanços e escorregador. A área foi iluminada, cercada e ganhou calçada, tudo para maior segurança e preservação.

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), tem proporcionado uma cara mais bonita à cidade, com a criação de diversas áreas de lazer, iluminação de parques e vielas e manutenção de locais públicos e equipamentos do município.

Para o prefeito Sergio Ribeiro essas ações são importantes para resgatar a autoestima e o respeito com a cidade. “As reformas, limpezas, capinagem, pintura, são ações do dia a dia que garantem a conservação e a boa aparência da cidade, mas dependem também da colaboração da população no zelo diário, evitando e denunciando vandalismos e despejos de lixo, para não retornarmos à situação que encontramos a cidade: mato com quase um metro de altura nos parques, praças, creches, escolas e até no calçadão”, enfatizou.