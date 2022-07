Prefeitura de Carapicuíba organiza eleição da CIPA

Data de Publicação: 28 de junho de 2011

A Administração Municipal se prepara para instituir a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), uma conquista dos funcionários públicos municipais.

As inscrições acontecem no período de 10 a 24 de junho no setor de Recursos Humanos da Secretaria de Administração. Todos os funcionários – efetivos, comissionados ou temporários – poderão votar, mas somente poderão se inscrever para membros da CIPA, os funcionários efetivos.

A Comissão será composta por 24 membros, metade indicada pelo Executivo e a outra metade eleita. O mandato é de um ano, sendo permitida uma reeleição.

A eleição dos membros da CIPA acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de julho e a apuração dos votos será no dia 29, com a presença dos representantes da Prefeitura e dos candidatos.

Para o Prefeito Sergio Ribeiro “organizar a CIPA, além de assegurar um direito, é mais uma ação no sentido de valorizar os trabalhadores da Prefeitura”.