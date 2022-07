Circuito Sesc de Artes esquenta o Parque dos Paturis

Data de Publicação: 28 de junho de 2011

No próximo domingo, 19, o Parque dos Paturis se tornará ponto de encontro cultural e artístico com o Circuito SESC de Artes 2011. A partir das 14h30, quem for ao Parque encontrará uma série de atividades para a população de Carapicuíba interagir e acompanhar.

Segue abaixo a programação:

14h30 – Circo – Uma Surpresa para Benedita

15h – Artes Visuais – Jogo Acervo SESC de Arte Brasileira

15h – Artes Visuais – Câmera Ambulante

15h – Performance – É Crédito ou Débito?

16h – Literatura – Canto a Canto

17h – Dança – O Corpo é a Mídia da Dança

18h – Teatro – Negrinho do Pastoreio

19h – Artemídia – Caixa Prego

19h – Especial – Videorrepórter

20h – Música – Orquestra Contemporânea de Olinda

O Circuito SESC de Artes acontece em 88 cidades do estado de São Paulo, de 1 a 19 de junho, com a participação de mais de 270 artistas e 71 atividades envolvendo outros 200 profissionais, entre produção e técnicos do Circuito.

O ponto de partida do circuito é a valorização da experiência artística e a quebra da rotina no cotidiano das cidades estabelecendo provocações e diálogos com artistas locais, propiciando novas possibilidades.

Para mais informações sobre o Circuito SESC de Artes acesse o hotsite: www.sescsp.org.br/circuito