Prefeitura No Seu Bairro e Projeto Superação acontecem na Escola Vila Dirce II

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 30 de junho de 2011

No sábado, 18 de junho, a equipe do governo do Prefeito Sergio Ribeiro e a direção da Escola Estadual Vila Dirce II vão oferecer ações socioculturais à população, a partir das 10h, nas dependências da Escola, que fica na Rua Bandeirantes, 22.

Estão previstas atividades como de corte de cabelo, emissão de carteira de trabalho, educação no trânsito para crianças, atendimento odontológico, oftalmo, vacinação (dentro da UBS Florispina de Carvalho, na mesma rua).

A Escola organizará o Projeto Superação, com gincanas, brincadeiras, poesias, oficinas de artesanato, vôlei, futebol, artes marciais.

A ação social “Prefeitura no seu Bairro” acontece desde 2010, levando serviços e atividades culturais e de lazer a diversas ruas do município, atendendo cerca de mil a dois mil moradores, em cada ação.

No dia 21 de maio, a Prefeitura fez a atividade em conjunto com a direção da E.E. Cecília P. Valentim Sardinha, no Ariston e a experiência foi bem sucedida, a ponto de ser repetida agora, na Vila Dirce. Assim, quem ganha é a população, com maior qualidade e variedade nos serviços oferecidos.