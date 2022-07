Feirão do Emprego reforça encaminhamentos e contratações na região

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 30 de junho de 2011

Como reforço às políticas de emprego no Município, a Prefeitura de Carapicuíba realizou o 2° Feirão do Emprego, na quarta-feira, 22.

O evento, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, ofereceu vagas para todos os níveis de escolaridade, em diversas áreas com o objetivo de ajudar milhares de trabalhadores da região que estão à procura de uma oportunidade de trabalho.

Este ano o evento superou o sucesso do ano anterior, contando com mais de 5 mil vagas de emprego, o dobro de oportunidades oferecidas em 2010. Outro diferencial e grande avanço no Feirão do Emprego foram a realização de diversas seleções de entrevistas no próprio local, e a parceria com a Faculdade FNC, que cedeu 14 salas para que os empregadores realizassem os Processos Seletivos.

O prefeito Sergio Ribeiro enfatizou a vocação do município e a importância do Feirão: “Queremos que Carapicuíba seja conhecida como uma cidade de trabalhadores, capaz de atender o mercado de trabalho nas cidades vizinhas, e como não uma cidade dormitório. Já iniciamos o processo de conscientização de que a qualificação profissional é prioridade para nossa cidade”, relembrou.

O 2º Feirão do Emprego de Carapicuíba contou com o apoio de diversas empresas, que ofereceram vagas e/ou realizaram seleção no mesmo dia, como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Mercado Dia, Grupo Brasanitas, Grupo Sodexo, Atento, Foco RH, Centrix, Cotidian RH, Parla, Soulian, Grupo Excel, Logan, Trainner, Toppy, Seiva, Ultra Center e Restaurante São Lourenço.