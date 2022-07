A tradicional festa de Corpus Christi

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 30 de junho de 2011

A tradicional festa de Corpus Christi (Corpo de Cristo) reuniu, na última quinta-feira, 23, mais de mil essoas na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

A movimentação na Praça da Aldeia para a confecção de tapetes à base de serragem colorida e materiais recicláveis, reuniu membros da Comunidade Santa Catarina e funcionários da Secretaria da Cultura. Os temas abordaram a fé em Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento e no tema da Campanha da Fr4aternidade 2011: “Mãe Terra”, que reflete a questão da vida no planeta e as mudanças climáticas.

A missa foi celebrada às 16h, pelo monsenhor Paulo Link, seguida pela procissão do Santíssimo Sacramento. O evento religioso e cultural é realizado anualmente em parceria entre a Paróquia Santa Rita e a Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.