Neste sábado, siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de junho de 2011

A Prefeitura do Município de Carapicuíba pretende vacinar neste sábado, mais de 30 mil crianças contra a Poliomielite, Rubéola e Sarampo, que representa 95% da população menor de cinco anos de idade.



A campanha acontece no dia 18 de junho, das 8 às 17 horas, em mais 38 postos de vacinação espalhados na cidade de Carapicuíba, além das Unidades Básicas de Saúde.

A vacina contra a Poliomielite deve ser tomada por todas crianças menores de cinco anos, mesmo as que estejam com tosse, gripe, coriza, rinite ou diarréia. A vacina é a única forma de evitar e controlar a propagação da doença.

A vacina dupla contra Sarampo e Rubéola é destinada às crianças de 1 a 6 menores de sete anos e também não há contra indicação. Apesar das constantes campanhas, este ano foram identificados nove casos de sarampo no Brasil.



Vacinar continua sendo a única maneira de evitar as doenças. Por isso, no dia 18 de junho, siga o Zé Gotinha e proteja a saúde das crianças!