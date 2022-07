Carapicuíba ganha duas praças com áreas de lazer

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 30 de junho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba inaugurou no último domingo, 12, duas novas praças. Uma na Cohab II e outra na Vila Crett. As praças, além de equipamentos para lazer e proteção, ganharam nomes que lembram moradores falecidos, homenageados pelas comunidades locais.A praça da Cohab II, que fica na Rua Ribeirão Preto, próximo à Diretoria de Ensino, passa a se chamar “Praça Edvaldo Esteves”. A da Vila Crett, fica na Rua Itapira, próximo ao Complexo FUCA, ganhou o nome de “Praça Amauri Laurindo da Silva”. Os espaços contam com bancos e mesas, além das áreas de lazer com playground, gangorras, balanços e escorregador.

Foram iluminados, cercados e ganharam calçadas, tudo para maior segurança e preservação. A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), tem proporcionado uma cara mais bonita à cidade, com a criação de diversas áreas de lazer, iluminação de parques e vielas e manutenção de locais públicos e equipamentos do município. O prefeito Sergio Ribeiro fez questão de ressaltar o valor de ações simples. “Já construímos mais de 60 praças na cidade, e que resulta em qualidade de vida e preservação das áreas da cidade”.