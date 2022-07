Prefeitura de Carapicuíba desenvolve novo sistema de gestão de serviços públicos

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 30 de junho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba está desenvolvendo novo sistema integrado de gestão administrativa, o igestor, o qual vai oferecer transparência, controle e aperfeiçoamento dos serviços públicos.

Até o final de junho, os setores de contabilidade, finanças, compras, almoxarifado, patrimônio e controle de frotas estarão informatizados e interligados, o que vai gerar economia de recursos e melhorar o desempenho da administração pública.

Progressivamente, todos os setores estarão integrados ao novo sistema, inclusive o serviço de protocolo. Desse modo, os serviços solicitados na Prefeitura poderão ser acompanhados pelos munícipes via internet.

O Prefeito Sergio Ribeiro afirma que “desde o início da atual Gestão, nossa meta é avançar na mehoria do atendimento. Agora visualizamos um novo tempo de organização e transparência. O sistema integrado representa mais um passo para garantir a qualidade dos serviços públicos, direito do cidadão carapicuibano”.