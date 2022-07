II Feirão do Emprego de Carapicuíba oferece amanhã mais de cinco mil vagas

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 30 de junho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realizará pelo segundo ano o Feirão do Emprego. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social Trabalho disponibilizará mais de cinco mil vagas de empregos na região e onze mil cartas de encaminhamento nas mais diversas profissões e áreas de atuação.

O evento, que visa alavancar as contratações de trabalhadores do município, acontece amanhã, 22 de junho, das 8 às 20 horas, no Calçadão de Carapicuíba.

Em 2010, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Social e Trabalho captou 3 mil vagas, realizou mais de 3.600 encaminhamentos e emitiu 200 carteiras de trabalho, dentre os serviços oferecidos.

Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho.