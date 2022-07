Tradicional Festa de São Pedro começa neste sábado

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 1 de julho de 2011

Considerada a maior festa junina da região Oeste da Grande São Paulo, comemoração que homenageia o santo padroeiro de Carapicuíba, acontece na Vila Sul Americana, com novena, missas, uma grande quermesse e show pirotécnico no encerramento, dia 29.

Terá início no próximo sábado, dia 25 de junho, a tradicional “Festa de São Pedro”, evento que homenageia o santo padroeiro da cidade de Carapicuíba. Antecedendo a festa, também tradicionalmente é realizada uma novena, que começou no dia 20 e termina no último dia da festa, 29, quarta-feira.

Uma grande quermesse anima os cinco dias de festa, da qual fazem parte missas, realizadas na igreja de São Pedro, situada na Praça da Vila Sul Americana, onde ocorre o evento, shows musicais, barracas com comidas típicas, procissão, e um grande espetáculo pirotécnico (a queima de fogos), encerrando o evento.

PROGRAMAÇÃO DA FESTA

25/06 a 29/06 a partir das 19h

Quermesse – Barracas com comidas típicas, brincadeiras e apresentações musicais

Novena de São Pedro

20/06 – 20h – Padre José Maria

21/06 – 20h – Padre Renato

22/06 – 20h – Monsenhor Claudemir

23/06 – 20h – Padre Mauro

24/06 – 20h – Padre Vagner

25/06 –19h – Padre Mauro

26/06 – 8h – Padre Emilson

27/06 – 19h – Padre Marcos Funchal

28/06 – 19h – Padre Allan

Levantamento do Mastro – 28/06 às 20h

Missa solene – 29/06 às 10h com Dom Ercílio (Bispo) e Padre Mauro (Pároco)

Procissão – 29/06 às 16h

Encerramento: com grande show pirotécnico – 29/06 às 23h

Programação musical:

Dia 28/06 – A partir das 20h – Padre Nilso e Banda

Dia 29/06 – A partir das 20h – Roni e Banda; Jean da Viola e Banda e encerramento com Lellis e Lenon.

HISTÓRICO DA FESTA

Em meados de 1926, foi instalada na região a empresa Fiação Sul Americana, uma fábrica de fios e tecidos, montada por imigrantes ingleses. Os donos da fábrica eram devotos de São Pedro e as reuniões culminaram em comemorações ao santo, que após a emancipação de Carapicuíba, foi considerado padroeiro da cidade.

Anos mais tarde, por volta dos anos 70, foi construída Paróquia São Pedro e a comemoração, já com proporções maiores, passou a acontecer na praça situada em frente ao local.

Com o passar dos anos a festa de São Pedro tornou-se uma das mais tradicionais do Município e considerada a maior festa junina de toda a região Oeste da Grande São Paulo, que ganhou fama, entre outros aspectos, graças ao grande show pirotécnico, que dura cerca de 15 minutos.

SOBRE O APÓSTOLO PEDRO

São Pedro foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, como está escrito no Novo Testamento. São Pedro foi o primeiro Bispo de Roma, sendo por isso o primeiro Papa da Igreja Católica.

No Evangelho de São Mateus, 16,13-19: Jesus pergunta a seus discípulos (depois de se informar do que sobre ele corria entre o povo): “E vós, quem pensais que sou eu?”.

Simão Pedro, respondendo, disse: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo”. Jesus respondeu-lhe: “Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim Meu Pai que está nos céus. Também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei Minha Igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus” (Mt 16,16-19).

Pedro foi o fundador, junto com São Paulo, da Igreja de Roma (a Santa Sé), sendo-lhe concedido o título de Príncipe dos Apóstolos, primeiro Papa e foi também o primeiro Bispo de Igreja de Roma. No dia 29 de junho, comemora-se o martírio de Pedro e Paulo.