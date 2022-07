Prefeitura oferece hemodiálise de qualidade em Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 6 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba firmou, em 2010, parceria com o Complexo Hospitalar da Granja Viana, para melhorar as condições de atendimento das pessoas que necessitam de hemodiálise. A parceria foi oficializada através da Portaria do Ministério da Saúde nº 303, de 29 de junho de 2010.

Graças a essa iniciativa, pacientes fragilizados pela doença, que antes percorriam quilômetros para serem atendidos em outros municípios, agora contam com serviço de nefrologia em Carapicuíba.

Atualmente mais de 70 pessoas residentes no município e usuárias dos serviços da rede de atendimento da Secretaria da Saúde de Carapicuíba são atendidas gratuitamente na Unidade de Hemodiálise do Complexo Hospitalar da Granja Viana. É um espaço privilegiado, com profissionais altamente especializados e equipamentos de última geração.

“Esta parceria foi uma grande conquista para as pessoas que dependem da hemodiálise e têm dificuldade de locomoção, principalmente para usuários do SUS – Sistema Único de Saúde. Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o acesso aos serviços públicos de saúde” diz o Prefeito Sergio Ribeiro