Estádio Municipal de Carapicuíba recebe semifinais da Copa Master de Futebol

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 7 de julho de 2011

No próximo domingo, 3 de julho, acontecem as semifinais da Copa Master de Futebol no Estádio Municipal (Niterói), Cohab 2.

A primeira partida será às 9h entre as equipes do E.C.J. Planalto e E.C. XV de Novembro. Já a segunda partida acontece às 10h30, envolvendo Super Master F.C. e 10 de Julho F.C..

Caso os jogos terminem empatados, haverá a cobrança de pênaltis para definir os finalistas da competição. A entrada é franca.