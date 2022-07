Prefeitura abre vagas para cursos gratuitos

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 7 de julho de 2011

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de manicure e pedicure, maquilagem e depilação, do Núcleo de Ação Comunitária, da Secretaria de Ação Social e Cidadania.

A duração dos cursos é de cinco meses. Os interessados devem ter mais de 16 anos. Para obter mais informações podem ligar para os telefones 4184 6025 /4184-5825, com Rita.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 17 de julho.

Em dezembro de 2010, cerca de 1000 formandos dos cursos do NAC participaram da cerimônia de formatura. Os cursos são oferecidos em vários equipamentos da Prefeitura, como a Casa do Adolescente, CAPS e CATIC, ou na sede de entidades conveniadas, como as Obras Kolping, igrejas evangélicas e associações de bairros.