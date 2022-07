Ação Jovem realiza encontro no Teatro Jorge Amado

Data de Publicação: 7 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou encontro com os beneficiários do Programa Ação Jovem no Teatro Jorge Amado na quarta, 23 de junho, para prestar contas dos serviços prestados.

Na oportunidade, os coordenadores do “Ação Jovem” informaram que o Programa é um convênio com o Governo do Estado, administrado pela Prefeitura de Carapicuíba que visa ao atendimento de jovens com idade de 15 a 24 em situação de vulnerabilidade social.

Após cadastro e análise socioeconômica, os beneficiários do Programa recebem bolsa-auxílio de R$ 80,00 mensais com a obrigatoriedade de retornar aos estudos ou permanecer nas escolas, participando de cursos profissionalizantes e atividades socioeducativas.

Ampliação, descentralização e emprego

Graças aos bons resultados, o Programa ampliou de 200 para 493 beneficiários, permitindo ainda, a descentralização do atendimento do centro para os bairros do Jardim Novo Horizonte, Cidade Ariston, Jardim Ana Estela e Parque Flórida por meio dos CRAS (Centro de Referência e Assistência Social).

Além de estudar, os jovens tem acesso a palestras sobre sexualidade, orientação profissional, visitas a museus, prevenção sobre drogas, atendimento psicológico e cursos do Senac que favorecem a inserção no mercado de trabalho.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou a importância em oferecer profissionalização aos jovens. “A qualificação profissional é prioridade para Carapicuíba, uma cidade que tem como maior riqueza, a população, formada por trabalhadores”, relembrou.