Prefeito Sergio Ribeiro conquista mais moradias do CDHU para Carapicuíba

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 7 de julho de 2011

O Prefeito Sergio Ribeiro participou de reunião com o Secretário Estadual de Habitação, Silvio Torres na terça, 21 de junho, com o objetivo de assinar o protocolo de intenções para a construção de 100 moradias populares na Estrada do Jacarandá.

Os recursos são provenientes do Programa Parceria com Municípios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) e os imóveis serão destinados a famílias que residem em áreas de risco como no bairro do Barracão e região da Cohab.

As famílias beneficiadas vão contar com as melhorias do novo padrão de construção da CDHU que traz sistema de aquecimento solar, revestimento de piso, ampliação do pé direito de 2,4 m para 2,6 m, medidores individualizados de água, entre outros itens.

Ribeiro esclareceu ainda que “essas 100 famílias vão morar numa região que oferece escolas, posto de saúde, infraestrutura e qualidade de vida”, enfatizou.

Fotos: Prefeito Sergio Ribeiro e secretário Silvio Torres.