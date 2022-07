Está a todo vapor a Copa Prata de Futebol em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 8 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, deu início à Copa Prata de Futebol nos dias 2 e 3 de julho, no campo do Complexo Esportivo Inac do Ariston.

Confira os resultados da primeira rodada:

Fumaça F.C. 2 x 1 XI Garotos F.C.

A.S.C. Paulistano 5 X 0 S.E. Raízes

Manganelli 1 X 1 Unidos/Renegados

S.E. Lorena 1 X 0 Salvador/Azulão

Mulekes da Vila 1 X 4 E.C. Furacão V.M.