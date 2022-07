Planalto e Super Master decidem título da Copa Master em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de julho de 2011

Pelas semifinais da Copa Master de Futebol que aconteceram no domingo, 3 de julho, o E.C.J. Planalto venceu a equipe do E.C. XV de Novembro pelo placar de 2 a 1. Na partida seguinte, o Super Master F.C. bateu o 10 de Julho por 1 a 0.

Os resultados habilitaram as equipes do Planalto e do Super Master para disputarem o título do torneio no próximo domingo, 10 de julho, a partir das 10h30, no Estádio Municipal (Cohab II), que estará de portões abertos para receber as torcidas.