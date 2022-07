Orçamento Participativo de Carapicuíba

Data de Publicação: 12 de julho de 2011

Criado em 2009, o Orçamento Participativo de Carapicuíba iniciou as atividades em seu terceiro ano de existência. A Plenária de abertura aconteceu na última segunda-feira, 4, na Câmara Municipal de Carapicuíba.

Os presentes conheceram o calendário de plenárias de 2011, que terá início na próxima terça-feira, 12, às 19 horas, na EE Maria Alice Crisciuma Mesquita, situada à Av. Av. Rui Barbosa, 2600 Centro.

As plenárias objetivam discutir a arrecadação do IPTU, propor demandas para 2012 e eleger os delegados do OP para o período 2011 / 2012.

As novidades para este ano são a criação do Fórum de Delegados, durante a Plenária Geral de encerramento do ciclo de discussões, dia 27 de agosto, a organização da Caravana da Cidadania, com visitas às regiões para conhecer as demandas aprovadas, além das plenárias por temas específicos, como educação e saúde.

Estiveram presentes o prefeito Sergio Ribeiro, o presidente da Câmara, vereador Alexandre Pimentel, secretários municipais, o coordenador do Orçamento Participativo, Carlos Lucena, delegados do OP 2010-2011 e líderes comunitários.

O prefeito Sergio Ribeiro afirmou que um dos maiores desafio da gestão pública é fazer com que os cidadãos acompanhem as ações da Administração. “Queremos que a população participe das reuniões que o OP promoverá nos bairros”, convocou.

“Estamos lutando para aumentar o orçamento e pagar todas as dívidas antigas da Administração. O pagamento em dia do IPTU é muito importante, pois com mais arrecadação podemos fazer mais praças, parques e atender outras demandas do OP”, finalizou.

Segue abaixo, o calendário de plenárias.



PLENÁRIA OP 2011 REGIÃO 1 DATA HORÁRIO BAIRROS LOCAIS ENDEREÇOS 12 de Julho 19h Santa Teresinha E.E. Maria Alice Crisciuma Mesquita Av. Rui Barbosa, 2600 Centro 13 de Julho 19h Vila Gustavo Correa AAVGC Rua Gustavo Avelino Corrêa 10, Vl. Gustavo Corrêa 20 de Julho 19h Vila Municipal Comunidade São Bendito Rua Hortência, 34, Vl. Municipal 10 de Agosto 19h Centro Conexão Rua Sonia Maria, 433 Bairro Centro 11 de Agosto 19h Corintinha Associação dos Moradores da Alta Carapicuíba Rua Caconde, nº100 Bairro Corintinha.

PANFLETO PLENÁRIA OP 2011 REGIÃO 2 14 de Julho 19h COHAB II Associação Veteranos da COHAB Av. Antonio Faustino dos Santos, 55, Cohab II (antiga Av. Integração) 15 de Julho 19h COHAB V Sociedade Comunitária Amigos do Pq das Azaléias Rua Bias Fortes, 65 – COHAB V

PANFLETO PLENÁRIA OP 2011- REGIÃO 3 21 de Julho 19h Vila Sul Americana-Vila Lurdes Salão de Festa Paróquia São Pedro Praça São Pedro, Vl. Sul Americana 19 de Julho 19h Cidade Ariston Centro Social Urbano CSU Rua Lizarda, 06 , Bairro Ariston

PANFLETO PLENÁRIA OP 2011- REGIÃO 4 23 de Julho 15h V. Crett e V. Menck Associação 18 do Camp Rua Malva, 78,Recanto Camp. 26 de Julho 19h Capriotti e Roseira Parque Assoc. Missionários do Capriotti Rua Alcides Mendes de Barro, 07 Jd. Leopoldina

PANFLETO PLENÁRIA OP 2011- REGIÃO 5 27 de Julho 19h V.Marcondes e Jd. São Daniel Comunidade São Judas Tadeu Rua Dona Linda, 20 – Jd. São Daniel

PANFLETO PLENÁRIA OP 2011- REGIÃO 6 28 de Julho 19h Jandaia, Vila Veloso e Jd. Gopiuva Comunidade São João Batista Rua Ubatã, 236 – Jd. Gopiuva 29 de Julho 19h Pq. Industrial, Santa Brígida e V. Dirce Comunidade Santa Brígida Rua Pereira Barreto, 201- Jd. Santa Brígida

PANFLETO PLENÁRIA OP 2011- REGIÃO 7 03 de Agosto 19h Jd. Maria Beatriz e Jd.Angélica Comunidade Divino Espírito Santo Rua Kansas, 87 – Jd. Angélica 04 de Agosto 19h Ana Estela, Planalto e Tonato Parque do Planalto (Casarão do Esporte) Rua Mailasky, 40, Pq.Planalto

PANFLETO PLENÁRIA OP 2011- REGIÃO 8 05 de Agosto 19h Aldeia Casa da Cultura Praça da Aldeia 12 de Agosto 19h Novo Horizonte e Parque Santa Tereza E.E. Nidelse Rua Marte, 150 – Jd. N. Horizonte