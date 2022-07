Prefeitura de Carapicuíba melhora o trânsito da Avenida Marginal do Ribeirão

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 13 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, instalou semáforo na Av. Marginal do Ribeirão, região da Cohab 5, proporcionando melhorias no acesso ao Rodoanel e mais segurança à população.

O acionamento eletrônico do 38º novo semáforo instalado a partir de 2009, foi acompanhado de perto pelo Prefeito Sergio Ribeiro e populares do local, os quais reivindicavam a instalação do equipamento que garante a segurança para motoristas e pedestres que necessitam entrar na Cohab 5.

Além do semáforo, o trecho recebeu nova pintura de sinalização de solo, sinalização vertical, novas faixas de pedestres e adequação do ponto de ônibus, o que melhora a circulação de veículos e oferece mais segurança a motoristas e pedestres.