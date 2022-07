Festa junina integra usuários dos serviços de Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 13 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, promoveu festas juninas para estreitar vínculos entre a população que usa os dos serviços de saúde e os trabalhadores da área. No dia 1º de julho, duas festas aconteceram nas UBS Cidade Aniston e no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS I) .

NA UBS Cidade Ariston as pessoas que integram ao do Programa HiperDia brincaram e dançaram. No Centro de Atenção Psicossocial Infantil os familiares de usuários dos serviços também participaram da comemorações juninas.

Mais festas vão acontecer ainda este mês: no próximo dia 09, a comunidade usuária os serviços de saúde da UBS Vila Menck e os funcionários estão organizando danças caipiras e outras brincadeiras típicas das festas juninas; a coordenação do CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD) e os familiares também preparam uma grande festa para integração dos usuários dos serviços de saúde e a comunidade local. O evento que vai acontecer no dia 15 de julho, das 14 às 19 horas, no Teatro FUCA, na Vila Cretti.

O Prefeito Sergio Ribeiro afirma que “os festejos contribuem para uma melhor qualidade de vida aos pacientes e têm a finalidade de promover o lazer e bem estar para todos. Para as pessoas atendidas nos CAPS, em especial, iniciativas como estas promovem a reinserção social”.