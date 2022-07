Alunos do EJA concluem o ensino fundamental com formatura

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de julho de 2011

A Emef Prof. Miguel Costa Jr realizou, nesta terça-feira, 5, a formatura de 40 alunos do curso EJA (Educação de Jovens e Adultos), que terminaram o Ensino Fundamental.

Os alunos, a maioria trabalhadores em faixa etária de 18 a 50 anos, estudaram a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries em dois anos, em período noturno. Parte iniciou o EJA na fase de 1ª à 4ª série, e a maioria pretende prosseguir no Ensino Médio.

A escola possui atualmente uma sala para cada série, com uma média de 20 alunos cada. Para ingressar no EJA, o interessado deve procurar a Secretaria da Educação com o Histórico Escolar, caso já tenha iniciado os estudos, e documentos pessoais.

Campanha Analfabetismo Zero

A Prefeitura de Carapicuíba criou este ano a campanha Analfabetismo Zero, para combater o alto índice de pessoas que nunca foram à escola e não sabem ler e escrever. Diversas turmas foram criadas a partir da divulgação da campanha e da participação de entidades e igrejas.

O prefeito Sergio Ribeiro, durante a formatura, parabenizou os formandos e professores e enfatizou: “Educação pode transportar definitivamente a vida das pessoas”.