Prefeitura realiza Fórum para discutir a educação na perspectiva inclusiva em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 14 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba realiza nos dias 7 e 8 de julho o “Fórum Municipal de Educação numa Perspectiva Inclusiva”. O evento, direcionado a educadores e pais de alunos, visa fomentar a discussão sobre o processo de inclusão no município e propor ações junto à Administração Municipal.

A abertura solene do Fórum aconteceu no Teatro do FUCA, no dia 7, quinta-feira, com a presença do prefeito Sergio Ribeiro, secretários municipais e vereadores. A educadora Maria Teresa Mantoan, abriu os trabalhos com a palestra: “Políticas Públicas na Perspectiva Inclusiva”.

Pela manhã e à tarde serão formados nove grupos de discussão de painéis temáticos: Estimulação precoce, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), Altas Habilidades, Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, Deficiência Intelectual, Deficiência Física e Violência. Os painéis acontecerão na Emei Carmelinda Chagas.

À noite serão realizadas duas mesas de debate: “Violência, Preconceito e Covardia”, das 18 e 20 horas, e “Escola Inclusiva: Perspectivas e Desafios”, das 20 e 22 horas. As mesas serão realizadas no Teatro do FUCA.

O dia 8, sexta-feira, terá como destaque o relato de experiências de pais de crianças com deficiência, além de experiências de inclusão nas redes públicas de ensino das cidades de Osasco, Sumaré e Iperó .

Outro momento importante será a exposição das entidades que prestam atendimento especializado: APAE, Instituto Lea Rosemberg, Associação Santa Terezinha, Casa Maria Maia, Projeto Cisne, Projeto Aconchego, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Deficientes, Movimento em Defesa dos Direitos dos Deficientes.

Ao final, serão feitas discussões intersecretariais para implementação de políticas públicas no município e será apresentado o painel geral com os encaminhamentos do Fórum.

Serviço:

Teatro do FUCA (todas as atividades, com exceção dos painéis temáticos serão realizados neste local)

Av. José Fernandes Teixeira, 510 – V. Cretti

Emei Carmelinda Chagas

R. Ingá, 02 – Vila Cretti

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria da Educação.