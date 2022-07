Unidade móvel do Sebrae vai orientar empreendedores de Carapicuíba

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 14 de julho de 2011

Parceria da Prefeitura de Carapicuíba e o Sebrae beneficia empreendedores através da unidade móvel que permanecerá na cidade durante duas semanas.

De 11 a 15 de julho, os empreendedores de Carapicuiba receberão a visita do Sebrae Móvel. Trata-se de um escritório sobre rodas, equipado com computadores e internet, que leva orientação gratuita aos interessados em abrir, formalizar ou melhorar a administração de uma micro e pequena empresa.

A unidade móvel ficará estacionada na Av. Rui Barbosa, Calçadão – Centro de Carapicuíba, dias 11 a 13 de julho e na Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Vila Dirce (em frente ao Tancredão – Sec. de Esportes) nos dias 14 e 15 de julho, sempre das 09 às 17 horas.

Os empresários poderão participar do Negócio a Negócio que é uma ferramenta que permite identificar a situação de gestão e controles da empresa para possibilitar a orientação sobre as ferramentas de gestão adequadas ao empreendimento.

A equipe do Sebrae-SP vai esclarecer as dúvidas dos interessados em conhecer melhor o regime do Empreendedor Individual (EI), que facilita a formalização de centenas de atividades.

Mais informações

REGINALDO DE ANDRADE SANTOS

E R Osasco

11 3682-7100

[email protected]

www.sebraesp.com.br