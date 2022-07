A partir de hoje, a Festa Nordestina vai sacudir Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 14 de julho de 2011

Hoje, Latitude Dez fará a galera agitar. Caju e Castanha será a atração de sábado.

A tradicional Festa Nordestina de Carapicuíba já está na 27ª edição e, neste ano, a Prefeitura programou o evento para o período de 7 a 10 e de 14 a 17 de julho, a partir das 17h, no estacionamento entre a Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, entre a entrada da COHAB e o Calçadão, no Centro.

Promovida desde 1984, a Festa Nordestina de Carapicuíba é um evento do calendário cultural do Município, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, com o objetivo de homenagear os migrantes nordestinos que vivem na cidade e contribuem para o desenvolvimento de Carapicuíba.

Ao longo dos anos, a Festa Nordestina de Carapicuíba foi adquirindo relevância turística e cultural, a ponto de atrair cerca de 15 mil pessoas diariamente. Os visitantes podem apreciar feira de artesanato, comidas, músicas e danças típicas do nordeste brasileiro, num ambiente descontraído.

A entrada é franca. Confira a programação:

7 – quinta-feira

Latitude Dez

8 – sexta-feira

Forró 100 Preconceito

9- sábado

Caju e Castanha

10- domingo

Capa de Revista

14- quinta-feira

Cristiano Neves

15- sexta-feira

Nelson Nascimento

16- sábado

Buzão do Forró

17- domingo

Caravana do Neirivan Silva com:

• Forró Saborear

• Boneca Assanhada

• Zezinho Barros

• Adriano Bastos

• Muleke Travesso