Planalto é campeão em Carapicuíba

Data de Publicação: 15 de julho de 2011

O time do E.C.J. Planalto sagrou-se campeão da Copa Master de Futebol ao vencer a equipe do Super Master F.C por 2 a 0 no domingo, 10 de julho, em partida realizada no Estádio Municipal de Carapicuíba, o popular Niteroi.

Alem de faturar o título, o Planalto levou, ainda, dois troféus: o de artilheiro da competição com o atacante Liminha, que marcou 15 gols na torneio e o de goleiro menos vazado para Garuti, com apenas 3 gols sofridos.

Copa Prata

Dando continuidade à Copa Prata de Futebol, seguem os resultados da segunda rodada:

Horário GRUPO B – Domingo (10 de julho) – Campo do Planalto 11h S.E. RAIZES 3 X 2 MANGANELLI F.C. 12h15 MARY JANE F.C. 2 X 2 UNIDOS/RENEGADOS F.C. 13h30 E.C. FURACÃO V.M. 1 X 0 A.S.C. PAULISTANO 14h50 MULEKE’S da VILA 0 X 0 S.E. LORENA