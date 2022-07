Unidade de Reintegração Social de Carapicuíba será inaugurada nesta quarta, 13

Data de Publicação: 15 de julho de 2011

Parceria entre a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SAP) e Prefeitura de Carapicuíba possibilita que pequenos infratores paguem suas penas utilizando habilidades e conhecimentos em prol da sociedade.

A inauguração da Unidade de Atendimento de Reintegração Social acontecerá no dia 13 de julho, a partir das 10h, dando início ao Programa de Penas e Medidas Alternativas no município.

O projeto da SAP, realizado pela Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania, prevê a expansão de unidades especializadas no acompanhamento e fiscalização do cumprimento de penas e medidas alternativas.

Esta modalidade penal é uma via de mão dupla, onde o pequeno infrator presta serviços à comunidade a qual pertence, utilizando suas habilidades e conhecimentos para pagar sua dívida com a justiça e a sociedade sem ser exposto ao cárcere, mantendo assim o vínculo familiar e social.

Outra peça importante desta “engrenagem” é a parceria com Instituições locais, que disponibilizam vagas para que essas pessoas trabalhem e cumpram sua pena de forma digna no seio da sociedade. A reincidência no programa (5,7%) e o baixo custo aos cofres públicos por condenado nesta modalidade penal (R$22,90) demonstram a eficácia do programa e o valor pedagógico da aplicação das penas alternativas.

Inauguração:

Unidade de Atendimento Reintegração Social de Carapicuíba

Dia 13 de julho de 2011 às 10h

Rua Teresinha Morango, 72 – Centro