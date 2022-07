Síndicos e moradores da Cohab participam de encontro com o prefeito Sergio Ribeiro

Data de Publicação: 21 de julho de 2011

Um jantar palestra realizado na sexta-feira, 8 de junho, na Igreja Mensagem do Amor de Deus, contou com a presença de síndicos, sub-síndicos e moradores da Cohab de Carapicuíba.

O evento contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Alexandre Pimentel, do anfitrião da casa, Abraão Junior, dentre outros vereadores, além de secretários municipais.

Mais de 100 representantes de condomínios participaram do evento e puderam, após degustarem o prato da noite – strogonoff, ouvir a palestra proferida pelo prefeito.

Ex-diretor da Cohab, junto à prefeitura de São Paulo na gestão da prefeita Marta Suplicy, Sergio Ribeiro relembrou parte da história do Conjunto Habitacional que já foi o maior do Brasil e agora ocupa a terceira colocação em unidades habitacionais.

Lembrou que um dos maiores problemas enfrentados hoje entre os moradores é a disputa do espaço que, por falta de acompanhamento por parte do poder público, foi feito de forma desordenada, e atualmente, espaços comerciais misturam-se com residenciais, além da falta de áreas para lazer na área condominial.

“Apesar de tudo o que a Cohab já passou, eu acredito que podemos recuperar muita coisa”, afirmou, ressaltando os aspectos positivos do Conjunto: “a localização privilegiada, pois está perto do Tamboré, do Centro de Carapicuíba, da saída para o Rodoanel e de Osasco. É o único bairro que foi entregue com asfalto, água, esgoto e luz nas ruas”, elencou.

O prefeito propôs melhorias, como criar condições para buscar recursos que gerem economia nas reformas dos prédios, como formar uma Cooperativa de Pintores, apoio do Governo Estadual, entre outras propostas.

Lembrou ainda que é importante mudar a cultura do isolamento, que faz com que as pessoas não reclamem quando sentem-se incomodadas pelo barulho ou pelo lixo jogado em locais indevidos. “A manifestação de quem se sente prejudicado é uma ferramenta para a Administração agir. Se não há quem reclame, fica mais difícil coibir quem comete um abuso”, explicou.

Sergio Ribeiro assinalou ainda algumas importantes iniciativas da atual gestão, como a criação da Guarda Municipal, que em poucos meses entrará em atuação, o Programa Segundo Tempo, uma parceria com o Governo Federal que oferecerá, a partir de agosto, atividades esportivas a cerca de 4 mil crianças e adolescentes do município, além de programas para a Terceira Idade na Cohab, para atender o alto número de idosos existentes, principalmente nas Cohabs I e II.

Foi aplaudido quando disse que o Parque da Lagoa, com entrega prevista para este ano ainda, será belíssimo e maior que qualquer parque da região, com diversas atividades para a comunidade.

Ao final, o prefeito conversou com diversos síndicos a respeito de problemas pontuais e foi parabenizado pela iniciativa inédita de oferecer um momento de descontração e confraternização para os representantes dos condomínios. Todos foram favoráveis a que seja realizado um novo encontro ainda este ano.