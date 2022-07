Prevenção e educação em saúde é tema de palestra

Data de Publicação: 21 de julho de 2011

Cerca de 250 adolescentes e educadores da Escola Estadual Ana Rodrigues de Liso, conhecida como Castelão na COHAB V, participaram de palestras sobre prevenção e educação em saúde. Os eventos aconteceram nos dias 27 e 28 de junho, com a presença de profissionais da Secretaria Municipal da Saúde.

Extensão do trabalho realizado diariamente pela Casa do Adolescente, o evento atendeu solicitação feita pela diretoria da Escola, e contou com temas como: doenças sexualmente transmissíveis; prevenção, transmissão e tratamento das DST/AIDs; gravidez na adolescência, dentre outros assuntos.

Casa do Adolescente

Carapicuíba possui a Casa do Adolescente, um espaço especializado para dar atenção a jovens de 11 a 18 anos e 11 meses. Fica na AV. General Teixeira Lott, 501 – Vila Crett. Oferece atendimento médico especializado em adolescência, e desenvolve os projetos de saúde do escolar, prevenção de gravidez na adolescência, entre outros. Quase todos os serviços são realizados em grupos.

“Orientar, transmitir informações sobre cuidados com os jovens e adolescentes, prepara os futuros adultos para a cidadania”, afirma diz o Prefeito Sergio Ribeiro.