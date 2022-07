Carapicuíba participa dos 55º Jogos Regionais

Data de Publicação: 21 de julho de 2011

A cidade de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, vai disputar os 55º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, no período de 20 a 30 de julho no município de Santo André. A Prefeitura vai enviar 185 atletas para participar das competições da Segunda Divisão do torneio.

A cerimônia de abertura oficial dos 55º Jogos Regionais acontece na quarta, 19 de julho, dia em que a delegação carapicuibana vai a Santo André para ficar concentrada.

No ano passado a cidade ficou em 12º lugar na classificação geral com 64 pontos. A expectativa deste ano é terminar a competição entre os dez primeiros, sobretudo com a participação do atletismo, que tem se destacado em competições intermunicipais.

Confira os detalhes da delegação de Carapicuíba:

16 equipes esportivas

Atletismo (masc.)

Basquetebol (masc.)

Capoeira (masc. / fem.)

Futebol de Campo (masc.)

Futsal (masc. / fem.)

Handebol (masc. / fem.)

Karate (masc. / fem.)

Tênis de quadra (masc. / fem.)

Tênis de mesa (masc.)

Voleibol (masc. / fem.)