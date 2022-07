Prefeitura de Carapicuíba promove reformas nos equipamentos sociais

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, para dar melhor a qualidade na prestação de serviços à população, promoveu, nos dois últimos anos, reformas nos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC).

Passaram por reformas os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CRAS), localizados nos bairros: Cidade Ariston, Novo Horizonte, Parque Flórida e Jardim Ana Estela; Casa dos Conselhos e o prédio do Projeto Aconchego, além da sede do “Multi Atividades”, onde funciona o programa Bolsa Família, Renda Cidadã em Expansão e Ação Jovem, além do prédio o programa “Liberdade Assistida (LA)”.

As reformas ocorreram de acordo com as necessidades de cada local, como reparos das instalações elétricas e hidráulicas, telhado, pintura, piso e fachada, incluindo a aquisição de linhas telefônicas e informatização de equipamentos. Atualmente a sede Secretaria, na Rua Maria Helena, 55 – Centro e o CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba), também encontram-se em reforma.

As mudanças também aconteceram na atuação da Secretaria, com a implantação de programa Projovem Adolescente, a criação do Conselho Antidrogas (COMAD) e do Conselho da Pessoa com Deficiência. Além da municipalização dos programas “Liberdade Assistida” e “Prestação de Serviços à Comunidade”.

“Melhorar a qualidade dos serviços prestados a população e zelar pelo estado de conservação e manutenção dos equipamentos públicos, propicia aumento da autoestima dos frequentadores das unidades, na maioria, pessoas que vivem em locais de risco e em vulnerabilidade social”, diz o Prefeito Sergio Ribeiro.

Endereço das Unidades dos CRAS

CRAS I – Ariston – CSU

Rua Lizarda, 06 – Ariston – Carapicuíba – Fone: 4181-2251

CRAS II- Novo Horizonte

Rua Terra, 158 – Jardim Novo Horizonte – Carapicuíba – Fone: 4146-9431

CRAS III – Pq. Flórida

Rua Califórnia, 05 – Pq, Flórida – Carapicuíba – Fone: 4189-2745

CRAS IV – Jardim Ana Estela – UBS

Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela – Carapicuíba – Fone: 4146-3243