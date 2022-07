Prefeitura promove 2ª Caminhada contra o Sedentarismo

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 22 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza, neste domingo, a 2ª Caminhada contra o Sedentarismo. A concentração dos participantes acontece no Parque dos Paturis a partir das 8h, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para combater males causados pela falta de atividade física. Os interessados podem inscrever-se no local.

O evento terá a participação de integrantes do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, Movimento das Pessoas com Deficiência, CATIC (Centro de Atenção à Terceira Idade), e conta com o apoio da Sabesp, da Polícia Militar e da empresa Ciclo Aventura. Fisioterapeutas da Secretaria da Saúde serão responsáveis pelo aquecimento dos participantes e médicos estarão no local para avaliação.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, “estamos criando condições favoráveis para o desenvolvimento das mais diversas modalidades esportivas em Carapicuíba e a Caminhada contra o Sedentarismo nos motiva a sair do comodismo e seguir em frente, construindo uma cidade melhor”, acentua.

Assim como na 1ª Corrida contra o Sedentarismo, ocorrida em 2010, a concentração terá início no Parque dos Paturis, segue pela Avenida Antônio Faustino dos Santos, desvia na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, e volta pela Avenida Marginal até o ponto de partida.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer por meio do telefone 4187-7000.