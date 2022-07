Vila Veloso recebe o Prefeitura no Seu Bairro

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 26 de julho de 2011

Milhares de pessoas já foram beneficiadas pela ação social da Prefeitura de Carapicuíba. Neste final de semana será a vez dos moradores da Vila Veloso.

No sábado, 16 de julho, a partir das 10 horas, a Av. Jatobá, nas proximidades da E.E. José Benício, será tomada de barracas do Prefeitura no Seu Bairro com dezenas de serviços, atividades, brincadeiras e ações sociais.

Serão instaladas barracas para balcão de empregos, emissão de Carteira Profissional, fotos 3 x 4, dentista, oftalmo, corte de cabelo, orientações jurídicas e ambientais, entrega de mudas de árvores, corte de cabelo, manicure, pintura de rosto, jogos educativos, oficinas de música e dobradura, cama elástica, educação de trânsito e apresentação de artistas locais e exibição de filme (cinema itinerante).

Outros serviços também serão oferecidos, como regularização de débitos, abertura de empresas, esclarecimentos sobre IPTU, cadastro no Programa Bolsa Família e Ouvidoria, para sugestões e reclamações.

A meta do prefeito Sergio Ribeiro é atingir o maior número possível de bairros ao longo do ano, levando a Prefeitura para ainda mais perto da população.