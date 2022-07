Vem aí a 4ª Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 26 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuiba, por meio das Secretarias Municipais da Educação e de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, realiza a 4ª Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, na quarta-feira, 20 de julho, com a participação de representantes dos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo.

Carapicuíba e Guarulhos coordenam a comissão de mobilização e comunicação do evento que será no Instituto Casa da Gente: Av. São Paulo Apóstolo, 250, Cohab 2, a partir das 8h.

A segurança alimentar e nutricional deixou de ser um projeto de governo e passou a ser programa de Estado, de acordo com a Lei 11.346/06. Em 2010, a alimentação foi incluída no campo dos direitos da Constituição Federal, sugerindo o tema deste ano que é “Alimentação saudável e adequada: direito de todos”.

Por meio de participação popular e controle social, os participantes farão encaminhamentos a serem discutidos na Conferência Estadual no mês de setembro na cidade de São Paulo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 18 através do email [email protected] ou pessoalmente no dia do evento, com antecedência.

Foto: Nutricionistas da Secretaria Municipal da Educação fazem a vistoria na qualidade dos alimentos usados para a merenda nas Emeis e Emefs.