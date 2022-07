Projeto de Saúde na Melhor Idade faz aniversário

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de julho de 2011

Nesta quinta, 21, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria da Saúde, realiza uma confraternização para comemorar o terceiro aniversário do Projeto Saúde na Melhor Idade, um trabalho realizado por uma equipe de fisioterapeutas para promover mais qualidade de vida a este público. O evento, que conta com reflexões relacionadas ao envelhecimento saudável, acontece a partir das 9 horas, no Ginásio Ayrton Sena.

A festa tem programação repleta de entretenimento, brincadeiras, jogos, músicas pertinentes à população da terceira idade, e objetiva promover o convívio harmonioso e agradável, além de promover a integração do grupo.

Devido ao crescente aumento da população idosa, a Prefeitura de Carapicuíba intensificou a oferta de programas de saúde para a terceira idade, como grupo de HIPERDIA, com atendimento aos idosos hipertensos e diabéticos, capacitação de funcionários prevista para setembro deste ano e a implantação da Caderneta do Idoso.

“Estamos ampliando o atendimento voltado à terceira idade, para garantir ao idoso a atenção integral à saúde, um direito de todos”, confirma o Prefeito Sergio Ribeiro.