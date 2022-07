Carapicuíba estreia com vitórias nos 55º Jogos Regionais

28 de julho de 2011

Com uma delegação de 185 atletas, além de treinadores e funcionários da Secretaria de Esportes e Lazer distribuídos em 16 equipes, a cidade de Carapicuíba está na disputa dos 55º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, cuja abertura oficial aconteceu na quarta, 20, em Santo André.

No ano passado a cidade ficou em 12º lugar na classificação geral com 64 pontos. A meta deste ano é terminar a competição entre os dez primeiros, sobretudo com a participação do atletismo, que tem se destacado em competições intermunicipais.

A expectativa do prefeito Sergio Ribeiro é que a delegação possa honrar o nome de Carapicuíba demonstrando a garra dos atletas da cidade.

Confira os resultados da quinta-feira, 21, primeiro dia de competições:

Futsal Masculino – Carapicuíba 15 X 0 Pedro de Toledo

Volei Feminino – Carapicuíba 3 x 0 Taboão da Serra

Volei Masculino – Carapicuíba 1 x 3 Mongaguá