VIII Conferência de Assistência Social é realizada em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 28 de julho de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC), realizou a VIII Conferência Municipal de Assistência Social na sexta, 15, nas dependências do Teatro Jorge Amado, centro.

O evento teve a participação de 305 pessoas, das quais foram eleitos 12 delegados para participar da Conferência Estadual, representando os segmentos dos usuários da Assistência Social, profissionais da área, entidades prestadoras de serviços, atendimento, assessoria, defesa de direitos e do poder público.

A conferência contou, ainda, com representantes das 28 entidades regularmente cadastradas, que realizam atividades com usuários residentes nas proximidades de suas sedes, os quais são beneficiados por cursos e atividades, visando à inclusão social e a melhoria da qualidade de vida como os programas Pró-Jovem Adolescente, Núcleo de Assistência à Comunidade, Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem, Renda Cidadã, Catic (Centro de Atenção ao Idoso) e os Centros de Referência de Assistência Social, localizados nos bairros Ariston, Novo Horizonte, Parque Flórida e Ana Estela.

As propostas deliberadas na VIII Conferência abordaram temas como as estratégias para estruturação da gestão do trabalho no SUAS (Sistema Único de Assistência Social), o fortalecimento da participação do controle social e a centralidade do SUAS na erradicação da extrema pobreza. Os temas perpassam as esferas municipal, estadual e federal, cujo relatório final será entregue da Conferência Estadual, em data a ser definida nos próximos dias.

O prefeito Sergio Ribeiro participou do evento e apontou que “muitos brasileiros ascenderam de classe por conta do desenvolvimento econômico do Brasil e dos programas assistenciais aplicados nos municípios como Carapicuíba. O êxito das atividades da Assistência Social reflete na qualidade de vida do nosso povo”, ressaltou.