Prefeitura de Carapicuíba faz Festa Julina para funcionários

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 28 de julho de 2011

Nesta sexta-feira, 22 de julho a partir das 17 horas, no Estacionamento do Centro Administrativo, acontecerá a festa julina da Prefeitura de Carapicuíba, com o intuído de criar um momento de confraternização entre os funcionários.

Este ano, a festa denominada Arraiá do Bem, foi preparada para funcionários, familiar e amigos, será bastante animada, com brincadeiras, quadrilhas, música ao vivo, barracas de bebidas, doces e salgados e bingo. Os valores arrecadados serão destinados para as obras sociais do Fundo Social de Solidariedade.

“O bom relacionamento da equipe de trabalho resulta na melhoraria da qualidade do serviço prestado à população”, afirma o Prefeito Sergio Ribeiro.