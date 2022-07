Prefeitura de Carapicuíba promove Arraial do Bem

Data de Publicação: 3 de agosto de 2011

Na sexta, 22, o Estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura de Carapicuíba abrigou a Festa Julina dos servidores municipais, proporcionando momentos de confraternização entre funcionários, familiares e amigos.

A festa recebeu o título de “Arraial do Bem”, sendo preparada com brincadeiras, quadrilha, música ao vivo e comidas típicas. Os valores arrecadados foram destinados para as obras sociais do Fundo Social de Solidariedade.

O sucesso da festa ocorreu graças ao empenho voluntário de funcionários de diversas secretarias, que dedicaram seu tempo livre na ornamentação de barracas, confecção de brindes, produção de doces e salgados, dentre outras iniciativas. A grande participação dos funcionários, familiares e populares foi elogiada por Áurea Rodrigues, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba.

“O bom relacionamento da equipe de trabalho resulta na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Se depender da animação do Arraial do Bem, a gente vai longe”, afirma o Prefeito Sergio Ribeiro.