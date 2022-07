Prefeitura de Carapicuíba realiza 3º Encontro de Formação Continuada para professores da Rede Municipal

Data de Publicação: 3 de agosto de 2011

Mega evento reúne professoras e professores de Ensino Infantil Fase I e II e Ensino Fundamental. O objetivo é oferecer, durante o recesso escolar, um período rico em formação, informação, debates e troca de experiências.

Teve início, na segunda, 25, o 3º Encontro de Formação Continuada da Rede Municipal de Educação de Carapicuíba, que acontece de 25 a 28 de julho, com o objetivo de subsidiar a discussão de propostas curriculares para a educação básica, bem como a melhoria da prática de ensino da rede municipal. O encontro é voltado para os professores, objetivando a formação continuada, um dos principais compromissos da atual gestão.

Participam do evento todos os docentes da rede municipal que atuam nas várias etapas – educação infantil, fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos), das instituições e entidades conveniadas.

Dinamismo

Pela manhã, são ministradas palestras envolvendo os temas de Qualidade da Educação Infantil; Currículo, Avaliação e Formação (dos professores); Currículo e Poder (reflexão para formação da cidadania) na sede da Igreja Mensagem do Amor de Deus, à Av. Santo Estevão nº 517, Jardim São Daniel.

À tarde, acontecem minicursos destinados a ampliar e subsidiar os professores que atuam no Ciclo 1 do Ensino Fundamental (de 1 a 4 série). São cursos de História, Geografia, Matemática, Ciências, Português, Educação Física, Arte, Comunicação e Expressão e Educação pelos Movimentos. Também são oferecidas oficinas com opções diferenciadas para tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes, como o uso da música, contação de histórias, danças, brincadeiras de rodas, primeiros socorros, desenho animado, horta e jardinagem.

Os minicursos e as oficinas são realizados na Faculdade Nossa Cidade (Av. Francisco Pignatari, 630 – Vila Gustavo Corrêa. A programação noturna acontece no Teatro Jorge Amado, com Mesas de debate.

“Pelo terceiro ano consecutivo estamos investindo na formação dos nossos professores, o que resulta em ensino de qualidade para os nossos alunos”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.