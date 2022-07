Prefeitura de Carapicuíba e o SEBRAE-SP promovem Palestra “Vender Mais e Melhor”

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 3 de agosto de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba, em pareceria com o SEBRAE-SP, promove a palestra “Vender mais e Melhor”, na próxima quinta-feira, 28 de julho às 19 h, no Teatro FUCA, Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510, Vila Cretti.

A Palestra se insere no Projeto do SEBRAE/SP, “Circuito dos Negócios” destinada principalmente aos empresários de pequenas e médias empresas, além das associações e sindicados empresariais e tem a finalidade de apoiar o processo de crescimento de pequena.

Após a palestra, os presentes terão a oportunidade de compartilhar as suas experiências em debate. O evento será finalizado com “Café de Negócios”, momento dedicado a troca de informações e integração do público empresarial.

“A parceria com o SEBRAE/SP representa nova mentalidade empresarial em Carapicuiba e impulsiona o processo de crescimento de pequenas e médias empresas”, confirma o Prefeito Sérgio Ribeiro.