Prefeitura realiza mutirão do Bolsa Família

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 3 de agosto de 2011

“O Programa Bolsa Família, do Governo Federal, auxilia milhões de famílias no combate à pobreza por meio da transferência direta de renda, acesso à Saúde e à Educação. O recadastramento é de extrema importância para garantir a continuidade no benefício”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.

Neste sábado, 30 de julho, a Prefeitura de Carapicuíba realiza mutirão para regularizar a situação de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, por meio da verificação do peso e da altura das crianças cadastradas, no horário das 8 às 17 horas, nas Unidades Básicas de Saúde.

O recebimento mensal do benefício do Programa do Governo Federal ocorre mediante o cumprimento das condições estabelecidas no cadastramento. Dentre as obrigações, são necessários a freqüência escolar e o comparecimento periódico na Unidade Básica de Saúde, para verificar a situação nutricional, medido através do peso e da altura, de crianças com até 7 anos de idade. O descumprimento dessas obrigações acarreta com a perda do benefício.

Para regularizar a situação, as famílias devem comparecer na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas, ou no mutirão que será realizado no sábado, 30 de julho, das 9 às 16 horas.