Funcionários da Prefeitura ganham agência exclusiva da CAIXA

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 3 de agosto de 2011

No próximo dia 25 de julho, o Centro Administrativo da Prefeitura passa a contar com Posto de Atendimento Bancário (PAB) da CAIXA.

O PAB tem quase 70 metros quadrados e terá três empregados da Caixa, incluindo um gerente, para prestar atendimento exclusivo aos servidores municipais.

Os funcionários da Prefeitura terão acesso a todos os serviços do banco, como financiamentos, empréstimos, abertura de contas, desbloqueio de cartão e pagamento de contas.

Além do PAB, o Centro Administrativo continuará com uma máquina de autoatendimento, além do correspondente bancário na Secretaria de Receita e Rendas, para recebimento de impostos.

A Caixa Econômica Federal e a prefeitura de Carapicuíba assinaram em janeiro deste ano convênio para administração da folha de pagamento dos servidores municipais. Com vigência de 5 anos, o convênio prevê a partir de março, atendimento a servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários.

Os servidores terão como benefícios isenção de tarifas da conta no primeiro ano, isenção da primeira anuidade do cartão de crédito e redução da taxa do cheque especial.

Para o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, a parceria com a CAIXA trará benefícios para os servidores, principalmente acesso ao crédito com taxas de juros baixas. Segundo o prefeito, o próximo passo é a expansão dos negócios com o banco para aumentar os investimentos em infra-estrutura urbana.

Um dos compromissos assumidos pela CAIXA com o município foi o da expansão da rede de atendimento. Para 2011, está prevista a abertura de 3 novas casas lotéricas, 1 posto de atendimento bancário exclusivo para os servidores, uma nova agência, além da instalação de equipamentos de auto atendimento.

Inauguração: Segunda-feira, 25 de julho às 10 horas

Local: Centro Administrativo da Prefeitura – Av. Presidente Vargas, 280 – Centro