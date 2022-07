Prefeitura prepara 3º Encontro de Formação Continuada – 2011

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de agosto de 2011

Mega evento reúne professoras e professores de Ensino Infantil Fase I e II e Ensino Fundamental. O Objetivo é oferecer, durante o recesso escolar. Um período rico em formação, informação, debates e troca de experiências.

O 3º Encontro de Formação Continuada da Rede Municipal de Educação de Carapicuíba acontecerá entre os dias 25 e 28 de julho. O encontro é direcionado a professores, objetivando a formação dos educadores, professores de educação infantil, fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Rede Municipal, das instituições e entidades conveniadas e os profissionais do PROJOVEM.

A abertura será no dia 25, às 19h, na igreja Mensagem do Amor de Deus, à Av. Santo Estevão nº 517, Jardim São Daniel, com a presença de autoridades do município.

Os três dias de Encontro terão um formato padrão: pela manhã, as palestras, na Igreja Mensagem do Amor de Deus. No período da tarde as atividades serão diversificadas, escolhidas no ato da inscrição: minicursos, com 12 temas que serão tratados durante os três dias, e as oficinas, com opções diferenciadas.

Os minicursos e as oficinas serão realizados na Faculdade Nossa Cidade (Av. Francisco Pignatari nº 630 – Vila Gustavo Corrêa. A programação noturna acontecerá no Teatro Jorge Amado, com Mesas de debate.