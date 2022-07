Jogos Regionais 2011: Futebol de Carapicuíba disputa título. Vôlei e atletismo trazem prata e bronze.

Data de Publicação: 3 de agosto de 2011

Pela 55ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, as vitórias das equipes de Carapicuíba expressam o melhor início de competição dos últimos anos, como as goleadas que os times de futsal impuseram aos adversários na estreia.

A seleção de futebol segue invicta na competição e disputa o título inédito do torneio nesta quarta, a partir das 10h.

Além disso, a equipe de vôlei masculino de Carapicuíba ficou em segundo lugar no torneio e trouxe a medalha de prata dos Jogos Regionais.

No atletismo, Mateus Oliveira Lopes, 15 anos, chegou à final do Salto em Altura e ficou em terceiro lugar na competição, saltando a marca de 1 metro e 40 cm. O resultado garantiu a medalha de bronze para o representante carapicuibano.

Confira os resultados dos jogos:

Futebol Masculino Sub 21

Sexta (22 de julho) – Carapicuíba 4 X 0 Peruíbe

Sábado (23 de julho) – Carapicuíba 6 X 0 Itariri

Segunda (25 de julho) – Carapicuíba 2 X 1 Jandira

Terça (26 de julho) – Carapicuíba 1 X 0 Mauá

Vôlei Masculino Categoria Sub 21

Quinta (21 de julho) – Mongaguá 3 X 1 Carapicuíba

Sexta (22 de julho) – Carapicuíba 3 X 0 Itariri

Sábado (23 de julho) – Carapicuíba 3 X 0 Taboão da Serra (w.o.)

Domingo (24 de julho) – Carapicuíba 3 X 0 Embu das Artes

Vôlei Feminino Sub 21

Quinta (21 de julho) – Carapicuíba 3 X 0 Taboão da Serra

Sábado (23 de julho) – Carapicuíba 2 X 1 Embu das Artes

Segunda (25 de julho) – Carapicuíba 0 x 3 Embu das Artes

Futsal Masculino Sub 21

Quinta (21de julho) – Carapicuíba 15 X 0 Pedro de Toledo

Sexta (22 de julho) – Carapicuíba 3 X 5 Jandira

Sábado (23 de julho) – Carapicuíba 5 X 3 São Lourenço

Domingo (24 de julho) – Carapicuíba 0 X 10 Cotia

Futsal Feminino Sub 21

Quinta (21 de julho) – Carapicuíba 2 X 10 Taboão da Serra

Sexta (22 de julho) – Carapicuíba 12 X 0 Mongaguá

Sábado (23 de julho) – Carapicuíba 5 X 3 Jandira

Domingo (24 de julho) – Carapicuíba 0 X 6 Embu das Artes