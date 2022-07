Prefeitura humaniza atendimento à saúde da gestante e do recém nascido

Data de Publicação: 4 de agosto de 2011

Entre diversas ações determinadas pelo prefeito, equipes da Secretaria da Saúde levam gestantes para conhecer o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC) e as dependências das salas de pré-parto e parto.

Nesta quarta-feira, 27, a Secretaria da Saúde realizou a segunda visita monitorada do mês com grupos de gestantes. Acompanhadas por técnicos da Secretaria da Saúde, elas conhecem previamente o local onde será realizado o parto.

Nas visitas, que acontecem duas vezes por mês no HGC, as gestantes conhecem o processo de internação para o parto, as salas de pré-parto e pós-parto. Visitam também o berçário onde ficará o bebê e são informadas sobre o processo de registro do bebê no hospital.

Essa iniciativa humaniza o relacionamento entre os profissionais da Secretaria da Saúde e as pacientes, e colaboram na promoção, preservação ou recuperação da Saúde da mulher, previstas no Projeto “Linhas de Cuidados com as Gestantes”.