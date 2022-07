Futebol de campo é campeão nos Jogos Regionais

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de agosto de 2011

A seleção de futebol masculino sub-21 de Carapicuíba sagrou-se campeã dos 55º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, ao vencer a equipe de Diadema na decisão do título da 2ª divisão do torneio na quarta, 27.

O jogo aconteceu no campo do E.C. Nacional de Santo André. No tempo normal, a partida terminou empatada em 1 a 1. Persistindo o placar na prorrogação, a equipe de Carapicuíba venceu por 5 a 4 na cobrança de pênaltis.

A equipe de Carapicuíba terminou o campeonato invicta, assinalando 14 gols e apenas dois sofridos. A conquista do título é inédita e a medalha de ouro foi obtida pelos atletas Arthur, Rafinha, Felipe, Tapioca, Wesley, Henrique Cardoso, Rafael, Edson, Henrique, Bruninho, Rogerio, Bruno, Indinho, Jean, Andre, Tiago, Leo, Leonardo, Samuel e Guilherme. Já a Comissão Técnica é composta pelo Técnico Gilmar Ferreira, Auxiliar Técnico Elinho, Preparador Físico Helio Rodrigues, Preparador de Goleiros Silas e Auxiliar Chiquinho.