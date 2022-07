Prefeitura traz formação profissional e acesso à informática

Prefeitura certifica turma de alunos que conclui curso de informática, proporcionando acesso ao mundo digital.

Na quinta-feira, 4 de agosto, a partir das 18h, o Casarão 2 do Parque do Planalto, no Jardim Planalto, sedia a entrega dos certificados para 100 alunos da segunda turma do Curso de Informática da Prefeitura de Carapicuíba.

As aulas capacitam os alunos para utilizarem os programas Word, Excel e Power Point, além de técnicas de digitação e de uso da Internet.

O curso é grátis e tem a duração de quatro meses, sendo coordenado por técnicos e monitores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho.

Já estão previstas novas turmas para a segunda quinzena de agosto. Os interessados devem ter acima de 12 anos e apresentar cópias do documento de identidade, comprovante de residência e duas fotos 3 x 4.

“O acesso à Informática e à educação são direitos que o poder público tem de garantir, permitindo o crescimento intelectual das pessoas e o desenvolvimento da sociedade”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.

Foto: Em 2010, o prefeito Sergio Ribeiro participou da cerimônia de entrega de certificados do curso de Infomática no Parque do Plananto.