Prefeitura investe na formação profissional dos funcionários públicos

Data de Publicação: 9 de agosto de 2011

ECAP, criada pelo prefeito Sergio Ribeiro, entregou 125 certificados na quarta-feira, 27.

A ECAP (Escola Carapicuíba de Administração Pública) realizou a entrega de certificados de conclusão de curso a 125 alunos. Os formandos são funcionários da Prefeitura de Carapicuíba e participaram de cursos distintos, visando o aperfeiçoamento profissional.

Foram 11 formandos do curso de Excel Básico em parceria com a FATEC (20 horas); 26 formandos do curso de Logística e Transporte, para agentes de trânsito da Semutran, em parceria com a FATEC (12 horas); 26 formandos do curso de Liderança de Gestão Pública, ministrado por professores da ECAP (16 horas) e 63 formandos do curso de Informática Básica (32 horas).

Mais de 300 funcionários já participaram dos cursos e estão abertas as inscrições para novas turmas do Curso Básico de Informática e Excel Intermediário. Os interessados devem fazer a inscrição na sua própria Secretaria.

Segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, “o aperfeiçoamento profissional visa maior qualidade no desempenho profissional, otimização de atividades e economia de recursos. Quem ganha com isso é a população”, ressaltou.